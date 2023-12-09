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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту столичного города Малабо, сообщает БЕЛТА.
В аэропорту главу белорусского государства встречает вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге.
Белорусского лидера в аэропорту ждали не только официальные лица, но и многочисленные местные жители, творческие коллективы. Традиционные песни и зажигательные африканские танцы - принимающая сторона сделала все, чтобы встреча Александра Лукашенко была не только окутана экваториальным теплом, но и преисполнена атмосферой искренней дружбы и гостеприимства.
Экваториальная Гвинея расположена в центральной части Африки, на западном побережье материка. Страна состоит из континентальной части и островов в Гвинейском заливе. На самом крупном из них - острове Биоко - находится столица - город Малабо. Это главный экономический, торговый, культурный и образовательный центр Экваториальной Гвинеи с населением порядка 300 тыс. человек.
Интересно, что в настоящее время в Экваториальной Гвинее реализуется проект по строительству новой столицы страны, которая призвана заменить в этом статусе Малабо. Город расположен на востоке континентальной части страны и раньше назывался Ояла, но в 2020 году был переименован в Сьюдад-де-ла-Пас (город мира). Инициатива переноса столицы принадлежит Президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого. Предполагается, что новая столица будет сочетать новые веяния в архитектуре и традиционные культурные элементы, продвигать идентичность города. Ожидается, что в городском хозяйстве большая роль будет отведена возобновляемым источникам энергии.
ВМалабоуже находятся руководители белорусских министерств и организаций, которые в преддверии визита и переговоров на высшем уровне провели плодотворные встречи со своими коллегами в Экваториальной Гвинее.
Как сообщалось ранее, 6-8 сентября 2023 года состоялсяофициальный визитв Беларусь Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.
Затем последовала активная работа на уровне правительств и ведомств двух стран. Так, в Минске в октябре состоялось первое заседание постоянной межправительственной комиссии по сотрудничеству. А в ноябре Малабо посетила представительная белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником. По итогам работы белорусской делегации в Малабо обстоятельно обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования и прочих. Президент Экваториальной Гвинеи подтвердил приглашение в адрес Президента Беларуси посетить с визитом его страну, подчеркнув, что они ждут и серьезно готовятся к приезду главы белорусского государства. В этой связи существенное внимание было уделено теме наполнения предстоящих переговоров на высшем уровне.
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