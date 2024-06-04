Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт номер 1 приземлился в Иркутске

Беларусь и Иркутская область имеют давние и прочные взаимоотношения. Этот российский регион является для нас важным партнером как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах. Кроме того, для Иркутской области могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование и карьерная техника, грузовые автомобили, пассажирский транспорт.



Среди взаимных интересов также лесное хозяйство и строительство. Как известно, Беларусь и Россия особое внимание уделяют развитию собственного авиастроения. Перед российской авиастроительной отраслью стоит задача реализовать масштабные проекты по наращиванию объемов выпуска судов гражданской авиации. Предприятия Беларуси давно подключились к реализации этой задачи, они помогают с поставками авиационных компонентов, узлов и агрегатов.