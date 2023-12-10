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Лукашенко прибыл с визитом в Кению

Лукашенко прибыл с визитом в Кению

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Кению, сообщает БЕЛТА.

Недавно глава белорусского государства уже встречался со своим кенийским коллегой. Переговоры Александра Лукашенко с Президентом Кении Уильямом Руто состоялись 1 декабря в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. "Для того чтобы нам основательно и переговорить, и наладить наши отношения (во имя чего мы разговаривать будем), я думаю, вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. В результате этих визитов наши специалисты поработали бы (точно так, как с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей) и мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас. И мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями", - сказал тогда Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в ноябре глава белорусского государства направил Президенту Кении поздравление с 30-летием установления дипломатических отношений между странами. Александр Лукашенко в своем послании отметил, что диалог между Минском и Найроби имеет последовательный и поступательный характер, определены приоритетные направления для совместной работы, среди которых механизация сельского хозяйства Кении, поставка белорусских продуктов питания, развитие бизнес-контактов.

"Убежден, что настало время конвертировать накопленный за тридцать лет потенциал в конкретные результаты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: Пул Первого

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