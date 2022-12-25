ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где 26 и 27 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, пишет БелТА.

Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

К слову, накануне Александр Лукашенко в подмосковном Звездном городке посетил центр подготовки космонавтов, где в настоящее время проходят подготовку претенденты от Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все