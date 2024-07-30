Лукашенко пригласил на разговор людей, погруженных в дело приговоренного в Беларуси гражданина Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на разговор людей, погруженных в процесс по делу приговоренного в Беларуси к высшей мере наказания гражданина Германии, пишет БЕЛТА.



"Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни Президента, получивший очень серьезное звучание. Рико Кригер - гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. Судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за Президентом. Обращается, не обращается (за помилованием. - Прим. БЕЛТА)… Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе Президента - это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение. Вы - люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела", - отметил глава государства.