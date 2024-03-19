Лукашенко пригласил Новицкого и Василевскую в гости после возвращения из космоса

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил космонавтов Олега Новицкого и Марину Василевскую в гости после возвращения из космоса и пообещал угостить фирменным салатом. Глава государства 19 марта пообщался с космонавтами, которые в настоящее время находятся на Байконуре, по видео-конференц-связи, сообщает БЕЛТА.

"Мне хотелось бы, чтобы вы там дружными были людьми. Все-таки край у вас один, корни зарыты здесь (Олег Новицкий является уроженцем Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь. Приготовим, Олег, традиционный наш салат (речь о салате "Молодость", который глава государства ранее уже готовил вместе с Олегом Новицким на одной из предыдущих личных встреч. - Прим. БЕЛТА). Марину угостим. Тем более у нее же хобби. Первый раз вижу девчонку, которая может приготовить и любит готовить. Мы ее научим готовить наш салат", - сказал Президент.

Александр Лукашенко начал встречу с вопроса командиру экипажа: "Олег, к тебе вопрос как к командиру. Как самочувствие ваше и нашей главной героини?"

Олег Новицкий доложил, что состояние Марины Василевской очень боевое, она спокойна и нацелена на работу, выполнение проекта в целом. "Огромное спасибо, что выбор пал именно на Марину", - сказал он.

Разговор был хоть и на серьезные темы, но проходил в очень дружеской и непринужденной атмосфере. Настроение у всех было хорошее, много шутили. "Олег, я только единственно попрошу тебя (там же американский есть сегмент станции): ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент", - сказал Александр Лукашенко.

"Она будет заходить только с командиром и выходить со мной же", - пообещал Олег Новицкий.

"Да-да, я тебя очень прошу! Персонально посмотри! Нам же она нужна на Земле потом", - ответил Президент.

"Конечно. Вернем в целости и сохранности", - заверил командир экипажа.

Своими переживаниями и ощущениями с главой государства поделилась и сама Марина Василевская. "Конечно, переживание, небольшое волнение присутствуют. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный надежный командир и он мне дает большую уверенность, - поделилась Марина Василевская. - Меня поддерживают инструкторы, преподаватели, руководитель мой Буча Иван Николаевич (заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Иван Буча. - Прим. БЕЛТА) со мной всегда здесь на поддержке".

Белоруска рассказала, что ее поддерживает и экипаж, в том числе астронавт NASA Трейси Дайсон, которая также отправится к МКС: "Также Трейси меня очень поддерживает. У нас очень хорошие отношения в экипаже. Слаженные, дружеские. Вот это меня поддерживает. Ответственность, что я должна выполнить данную программу, задачи, эксперименты, полет. Это дает мне уверенности и сил".

"У тебя хороший пример. Держись ближе к Олегу. Он человек опытный, не в первый раз уже летает в космос", - посоветовал Александр Лукашенко.

Олег Новицкий рассказал о предстоящей продолжительности полета. Вернуться на Землю он планирует вместе с Мариной Василевской. "Значит, есть надежда, что мы в скором времени встретимся в полном составе", - отметил глава государства.

"В белорусском полном составе", - подтвердил Олег Новицкий.

Александр Лукашенко также попросил не забывать и не потерять из виду еще одну белоруску - дублера Анастасию Ленкову: "Встретимся, поговорим о ее перспективах. Ее ж готовили точно так, как Марину. Поэтому тоже потерять нам нельзя человека".

"Не потеряем", - заверил космонавт.

Президент также поинтересовался, на каком языке Олег Новицкий и Марина Василевская разговаривают с еще одним членом экипажа Трейси Дайсон. "В основном на смеси языков русского и английского", - рассказал командир экипажа.

Отвечая на уточняющий вопрос Президента, знает ли астронавт NASA русский язык, Олег Новицкий сказал: "Неплохо. Как мы - английский".

Таким образом, проблем в общении у членов экипажа нет, особенно на так называемом техническом языке. "Надеюсь, за 12 дней совместного полета мы ее каким-то белорусским фразам выучим все-таки", - добавил командир экипажа.

Александр Лукашенко подчеркнул, что за космонавтов в целом и Марину Василевскую в частности в Беларуси очень переживают. "Спасибо. Я буду стараться со своей стороны выполнить всю программу. Не буду спать, но сделаю все", - отреагировала на это Марина Василевская.

"Спать надо как раз таки", - строго заметил командир экипажа.

"Нет, ты не напрягайся. И спи, и отдыхай, - напутствовал Александр Лукашенко. - Ты должна все почувствовать. Ты должна знать все. Потому что люди у тебя будут спрашивать".

В целом главу государства заверили, что проблем нет, подготовка к полету идет штатно, в соответствии с планом подготовки.

"Мы будем рады, если все будет штатно, нормально. Будем очень-очень вас ждать. Еще раз говорю: Олег, посматривай там в космосе за ней. Она новичок. Наши девчонки красивые. Чтобы там американцы не смотрели на них", - полушутя заметил глава государства.

"Пускай даже не думают", - согласился Олег Новицкий.

Марина Василевская еще раз поблагодарила за высокую честь для нее - представлять страну на МКС в ходе предстоящей ответственной и невероятно интересной миссии: "Я буду делать все возможное, чтобы выполнить всю работу, все поставленные задачи, которые на меня возложены".

"Спасибо большое вам. Извините, что вас оторвал в эти ответственные моменты. Но хоть немножко отвлек вас от этой махины (ракеты. - Прим. БЕЛТА), которую мы наблюдали - вывозили на старт. Тоже надо какая-то разгрузка. Вы должны знать, что вы - наши люди. Мы вас будем ждать здесь, в Беларуси", - сказал глава государства.

"Мы это знаем, Александр Григорьевич. И поэтому уверенность в успешном выполнении всего проекта постоянно высокая. Огромное спасибо за поддержку всего экипажа в целом", - сказал Олег Новицкий.

На прощание Президент добавил: "Спасибо вам. До встречи! Марина, ты не волнуйся. Смотри на Олега".

"Да, меня командир очень поддерживает, правда. Поэтому я стойкая духом, готова к полету. Все будет хорошо. С Божьей помощью", - ответила Марина Василевская.

"Спасибо. Вы там будете близко. Если что, передавайте привет. Я Его тоже просил, чтобы Он вас там встретил хорошо. Поэтому успехов, всего доброго", - такими словами завершил встречу Александр Лукашенко.