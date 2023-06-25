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Лукашенко пригласил Президента Мозамбика с визитом в Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси и жителей этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщает БЕЛТА.
"В Минске придают большое значение расширению всего комплекса взаимодействия с Мапуту - надежным другом белорусского народа в южноафриканском регионе, - говорится в поздравлении. - Между Беларусью и Мозамбиком есть существенный потенциал торгово-экономического сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, логистике, а также в других сферах, который требует активного участия двух сторон на уровне государства и деловых кругов".
Для придания нового импульса партнерству Александр Лукашенко пригласил Филипе Жасинту Ньюси посетить с визитом Беларусь и подтвердил готовность к встрече с ним в удобное время на международных площадках.
Президент Беларуси пожелал Президенту Мозамбика крепкого здоровья и успехов в осуществлении всех планов, а дружественному народу этой страны - мира и прогресса.
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