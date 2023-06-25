Лукашенко пригласил Президента Мозамбика с визитом в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси и жителей этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщает БЕЛТА.

"В Минске придают большое значение расширению всего комплекса взаимодействия с Мапуту - надежным другом белорусского народа в южноафриканском регионе, - говорится в поздравлении. - Между Беларусью и Мозамбиком есть существенный потенциал торгово-экономического сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, логистике, а также в других сферах, который требует активного участия двух сторон на уровне государства и деловых кругов".

Для придания нового импульса партнерству Александр Лукашенко пригласил Филипе Жасинту Ньюси посетить с визитом Беларусь и подтвердил готовность к встрече с ним в удобное время на международных площадках.