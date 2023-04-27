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Лукашенко пригласил Президента ЮАР в Беларусь и предложил развивать сотрудничество
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Свободы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь раньше на международных площадках последовательно поддерживала жителей Африки в преодолении апартеида, а сегодня мы вместе стремимся к установлению справедливого миропорядка, основанного на дружбе, доверии и уважении Устава ООН и международного права. В 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами особенно приятно отметить возможность выхода двустороннего взаимодействия на новый уровень", - говорится в поздравлении.
Президент подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с ЮАР по широкому спектру направлений, в особенности в сферах промышленной кооперации с акцентом на сельское хозяйство, информационно-коммуникационных технологий, продовольственной безопасности, образования, защиты материнства и детства.
Пользуясь случаем, Александр Лукашенко пригласил Сирила Рамафосу посетить с визитом Беларусь, чтобы придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Он также пожелал ему доброго здоровья и плодотворной политической деятельности, а дружественному народу Южной Африки - согласия и прогресса.
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