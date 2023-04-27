Лукашенко пригласил Президента ЮАР в Беларусь и предложил развивать сотрудничество

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Свободы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь раньше на международных площадках последовательно поддерживала жителей Африки в преодолении апартеида, а сегодня мы вместе стремимся к установлению справедливого миропорядка, основанного на дружбе, доверии и уважении Устава ООН и международного права. В 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами особенно приятно отметить возможность выхода двустороннего взаимодействия на новый уровень", - говорится в поздравлении.

Президент подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с ЮАР по широкому спектру направлений, в особенности в сферах промышленной кооперации с акцентом на сельское хозяйство, информационно-коммуникационных технологий, продовольственной безопасности, образования, защиты материнства и детства.