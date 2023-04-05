Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным и на заседание ВГС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал"Пул Первого".

Вечером 5 апреля, накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства, лидеры стран Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней президенты рассмотрят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будет и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности.

На следующий день в Москве Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства.

Традиционно часть вопросов повестки ВГС будет связана с текущей деятельностью в рамках Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период