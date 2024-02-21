В Казани стартуют "Игры будущего" - Александр Лукашенко среди почетных гостей форума

Беларусь и Россия должны создавать свое счастье сами. Активизацию двустороннего партнерства наш Президент обсудил с главой Республики Татарстан. Напомним, Александр Лукашенко по приглашению своего коллеги Владимира Путина сегодня посещает Казань с рабочим визитом. Сразу по прилете глава государства направился в Казанский кремль.

Там Александр Лукашенко и Рустам Минниханов провели двустороннюю встречу. Во время переговоров глава республики вручил белорусскому лидеру орден "Дуслык" (орден Дружбы). Это вторая по значимости государственная награда Татарстана. Им награждают за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики, дружбы и сотрудничества.

Александр Лукашенко убежден, что вместе мы способны достичь многого. Наш Президент считает, что Татарстан - самый развитой, высокотехнологичный регион России с серьезным уровнем промышленности. В то же время конкуренция возрастает. Западные компании ушли, на их место приходят китайские и другие производители. Несмотря на это, Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост.





"Может быть, даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас в общем-то немного (а может быть, настоящих и вообще нет) и что нам надо свое счастье создавать самим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на практике стороны теперь и реализуют эти подходы. Получается, но не без труда. "Надо время. Мы это сделаем", - заявил белорусский лидер.

Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост

"Мы знаем, как дается этот рост. Но мы очень рады. Мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития, - подчеркнул глава государства. - Есть с кем разговаривать, люди понимают, управляемость очень высокая, хозяйский подход - от земли".



Президент убежден, что вместе Беларусь и Татарстан способны достичь многого. "Если мы договоримся, проблем с нашей стороны не будет", - заверил он.

Добро пожаловать в братский Татарстан. Вы большой друг нашей республики. Вы очень многое делаете для нашего российского государства. Санкции - и мы увидели, кто друг, а кто попутчик. Вы настоящий, самый близкий человек для нашей страны, для нас. Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан (Россия)

Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей. Татарстан может рассчитывать на поддержку Беларуси, подчеркнул наш Президент.





Лукашенко примет участие в церемонии открытия международного высокотехнологичного турнира "Игры будущего"

Казань стала первой в истории хозяйкой новой цифровой Олимпиады. Эти состязания обещают быть одним из самых грандиозных спортивных событий, проводимых в России в этом году. Посетить турнир своих коллег по СНГ Владимир Путин пригласил в конце декабря прошлого года во время неформального саммита Содружества в Санкт-Петербурге. Сегодня по случаю масштабного мультиспортивного события в выставочном центре "Казань Экспо" среди высоких гостей лидеры Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Президентам перед стартом игр показали стенды и павильоны проведения фиджитал-соревнований.

