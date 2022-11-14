Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в Беларуси и развитии ведомства

Оперативная обстановка в Беларуси и развитие системы органов внутренних дел. Президент принял с докладом представителей силового блока: руководство МВД и госсекретаря Совбеза. Именно в таком составе разговор о том, как совершенствовать деятельность правоохранителей. Служба людей в погонах - это работа 24/7. Всегда на страже нашей безопасности. Никакого чрезвычайного повода для разговора нет - все в рабочем порядке. И в русле общей практики - на улучшение системы управления.



Президент о требованиях по совершенствованию системы МВД

"Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел и рассмотрим ряд других вопросов, которые вы, прежде всего министр, хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом подчеркнул и попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства. "Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. Если надо - значит, надо. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - отметил белорусский лидер.

Усовершенствовать работу системы МВД

Министр пришел с предложениями. Одно из них - усовершенствовать структуру внутренних войск МВД. Эта инициатива поддержана Президентом. Речь шла также о подготовке кадров для милиции. Интерес к профессии есть - поделился глава ведомства, кадры растят, по сути, со школьной скамьи.

Лицеи МВД появятся в разных регионах страны

"Мы начинаем готовить будущих сотрудников органов внутренних дел уже с девяти лет, - рассказал Иван Кубраков. - Это наши патриотические клубы, которые были созданы при воинских частях внутренних войск. Они себя очень хорошо оправдали и сегодня насчитывают около 2 тысяч человек. И родители, и дети с удовольствием идут в эти патриотические клубы. Следующая ступень - лицей МВД в Минске. В этом году конкурс при поступлении туда был более трех человек на место. Далее - институт, Академия МВД, наш учебный центр. Президенту было внесено предложение о создании лицея МВД в Могилеве. Президент также поддержал это предложение, но поставил задачу создать лицеи во всех регионах республики".





Кубраков: Оперативная обстановка контролируемая

Как сообщил глава МВД, оперативная обстановка в Беларуси контролируемая. Органы внутренних дел работают прежде всего на профилактику правонарушений. Уменьшается количество преступлений против личности. В этом году число убийств сократилось на 17 %, по статистике стало меньше и тяжких телесных повреждений. Разбираются и с мошенниками.

МВД установило взаимосвязь между наличием электричества в Украине и звонками мошенников

"Вы, наверное, уже слышали о таких мошенничествах, которые в народе называют "Алло, мама!". Мы в этом плане работаем. Мошенники, находясь за пределами Беларуси, перезванивают (здесь страдают в основном пожилые граждане), говорят о каком-то совершенном противоправном деянии в отношении близких родственников, и граждане передают мошенникам свои деньги. В настоящий момент ситуация переломлена, - сказал глава МВД. - Мы видим, что практически все звонки поступают из-за пределов Беларуси, кол-центры в основном находятся в Украине. Мы проанализировали ситуацию. Когда в СМИ появляется информация о том, что в ходе специальной военной операции на территории Украины исчезает электричество, есть какие-то вопросы с интернетом, на территорию Беларуси не поступает ни одного звонка. Мы работаем, курьеров задерживаем. Раскрываемость таких преступлений - около 80 %. Но мы стараемся работать на профилактику и доводить до населения, как действовать и куда обращаться в случае поступления таких звонков".