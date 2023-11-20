Лукашенко принял ряд кадровых решений

"Не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Мой визит в прошлом году. Естественно, тут не только моя заслуга - все, что было сделано до визита и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, еще непаханое поле. Хотя хлеба уже благодаря нам (в Зимбабве. - Прим.) получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много, - напутствовал белорусский лидер. - Надо создавать дипломатическое представительство, шире входить в эту страну. Тем более они нас ждут очень. Нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди. И они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и других отраслях - строительстве, здравоохранении, образовании (подготовка кадров очень важна), да и в аграрном секторе - переносили в Зимбабве".



"Соседи (Зимбабве. - Прим.), когда узнали, услышали, особенно Мозамбик, - они очень хотят с нами сотрудничать", - добавил глава государства.



Возвращаясь к теме сотрудничества с Китаем, Александр Лукашенко подчеркнул, что эта страна наряду с Россией входит в число основных партнеров: "Помогают нам и технологически самыми высокими технологиями, и в финансовом отношении". Глава государства рассчитывает, что опыт Александра Червякова позволит поднять отношения с Китаем на более высокий уровень.