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Лукашенко принял ряд кадровых решений

Сегодня глава белорусского государства принял ряд кадровых решений. Изменения коснулись дипкорпуса Беларуси за рубежом - в Европе, Африке и в Азии. Представлять интересы Беларуси в Китае будет Александр Червяков (теперь уже экс-министр экономики). Усиливают африканский вектор: руководить открывшимся посольством Беларуси в Зимбабве будет Игорь Маршалов. (Он переходит на дипслужбу из Комитета госконтроля). Две страны чрезвычайно важные, - подчеркнул белорусский лидер.

Президент о задачах новых послов в Зимбабве и Китае

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"Не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Мой визит в прошлом году. Естественно, тут не только моя заслуга - все, что было сделано до визита и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, еще непаханое поле. Хотя хлеба уже благодаря нам (в Зимбабве. - Прим.) получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много, - напутствовал белорусский лидер. - Надо создавать дипломатическое представительство, шире входить в эту страну. Тем более они нас ждут очень. Нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди. И они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и других отраслях - строительстве, здравоохранении, образовании (подготовка кадров очень важна), да и в аграрном секторе - переносили в Зимбабве".

"Соседи (Зимбабве. - Прим.), когда узнали, услышали, особенно Мозамбик, - они очень хотят с нами сотрудничать", - добавил глава государства.

Возвращаясь к теме сотрудничества с Китаем, Александр Лукашенко подчеркнул, что эта страна наряду с Россией входит в число основных партнеров: "Помогают нам и технологически самыми высокими технологиями, и в финансовом отношении". Глава государства рассчитывает, что опыт Александра Червякова позволит поднять отношения с Китаем на более высокий уровень.

Новый посол в КНР о предстоящей дипмиссии

Общаясь с журналистами, новый посол Беларуси в Поднебесной рассказал о комплексе мер для беспрепятственного движения наших товаров в КНР. Беларусь и Китай намерены наращивать торгово-экономическое взаимодействие.


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Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: Китай сегодня для нас - один из главных стратегических партнеров. Буквально за десятилетие наш товарооборот возрос практически в 1,7 раза. В прошлом году он достиг практически 6 млрддолларов. В этом году мы по экспорту уже достигли почти 1 млрд400 млн долларов. За весь прошлый год было 1 млрд 600 млн долларов экспорта. Мы видим, как активно начинают работать наши предприятия с китайским рынком, хотя есть и определенные сложности. Это и расстояние, и языковой барьер.

Александр Червяков подчеркнул, что в первую очередь он сосредоточит усилия на углублении экономических связей:

"Настроение рабочее. Те задачи, которые поставлены главой государства, емкие, понятные, и для того, чтобы их выполнить, нужно закатывать рукава и работать".

Дипмиссию в ЮАР возглавит Игорь Белый. Александр Лукашенко назначил и нового посла Беларуси в Сербии - им стал Сергей Малиновский. Главой нашей дипмиссии в Индонезии отныне будет Роман Романовский. На должность генконсула Беларуси в индийском Мумбае согласован Александр Мацуков.

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