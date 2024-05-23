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Лукашенко принял с докладами Косинца и Мицкевича
Лукашенко 23 мая принял с докладами заместителя председателя ВНС Александра Косинца и начальника секретариата ВНС Валерия Мицкевича.
Напомним, в конце апреля состоялось первое заседание 7-го Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Решены все первоочередные организационные и кадровые вопросы. А также приняты важнейшие для страны документы: Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Александр Лукашенко обращает внимание, что это только начало большой работы. Предстоит сформировать четкую систему взаимодействия собрания с госструктурами, вертикаль управления и принципы работы. По словам Александра Лукашенко, необходимо встроить ВНС в политическую систему страны с учетом его новых полномочий и ожиданий людей.
А. Лукашенко: ВНС - это политическое ядерное оружие
"Главное - это связь (ваша связь, моя связь, Президиума) с делегатами Всебелорусского народного собрания, чтобы они не чувствовали себя отрешенными и отстраненными от тех вопросов, которые им нужно решать. Нам очень важно показать обществу и делегатам, что они не должны подменять другие органы власти", - подчеркнул Председатель ВНС.
Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что в руководящие органы ВНС уже поступают и будут поступать обращения от граждан. Отмахиваться от них, конечно же, нельзя, подчеркнул Президент.
"Этими обращениями должны заниматься прежде всего делегаты Всебелорусского народного собрания. Но обращение обращению рознь. Обычные обращения граждан в исполнительные структуры, Администрацию Президента - это одно. ВНС - это совершенно иной орган, который заборы и крыши не ремонтирует, но, тем не менее, отмахнуться от обращения людей и сказать, что это не наше дело, тоже нельзя. Поэтому работу надо выстроить так, чтобы, если человек обратился во Всебелорусское народное собрание, мы могли это обращение довести до соответствующих органов для решения. Но главное - показать людям, что это не работа ВНС. ВНС - это некое политическое ядерное оружие, которое используется в исключительных случаях, если нужно будет провести внеочередное собрание. Это решения только стратегического характера - не заборы и не крыши, даже не балконы. Но в то же время мы не можем от людей отмахиваться. Поэтому с делегатами надо установить такую связь, чтобы, общаясь с ними, мы могли довести для решения то или иное обращение наших людей", - обратил внимание белорусский лидер.
Оперативность, контроль, эффективность и исполнительность - главные аспекты работы ВНС
В числе основных вопросов, на которые обратил внимание Александр Лукашенко, - организация и управление Всебелорусским народным собранием. Вертикаль должна быть выстроена следующим образом: председатель ВНС, его заместитель, Президиум, секретариат, делегаты ВНС. Как пояснил в разговоре с журналистами заместитель председателя собрания Александр Косинец, планируется образовать 10 делегаций, в том числе от правительства, регионов, парламентариев и депутатов местных советов депутатов, от судебной власти. Главными аспектами их работы станут оперативность, контроль, эффективность и исполнительность.
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