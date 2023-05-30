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Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента

Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента

Глава государства Александр Лукашенко 30 мая принял с докладом начальника Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрия Шахраева, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президенту было доложено о текущих вопросах деятельности, а также о планах по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности.

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