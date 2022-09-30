Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов ряда зарубежных государств, сообщает БелТА.

Верительные грамоты Президенту Беларуси вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана, Швейцарии.

Александр Лукашенко отметил, что сегодняшнее мероприятие является также хорошим поводом оценить результаты совместной работы с государствами, которые представляют послы, и наметить перспективы.

Об Объединенных Арабских Эмиратах

За свою почти тридцатилетнюю историю дипломатические отношения между ОАЭ и Беларусью развивались исключительно в духе дружбы, доверия и взаимопомощи, констатировал Президент. "Ваше государство стало для нас одним из крупнейших экономических партнеров в регионе. Участие эмиратских инвесторов в реализации в Минске масштабных проектов является ярким свидетельством плодотворного двустороннего сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко рассчитывает, что активная работа посла ОАЭ не только будет способствовать укреплению политического диалога, но и поможет нарастить торговлю и привлечет крупных эмиратских инвесторов в Беларусь. "Двери для вас были всегда открыты", - добавил глава государства.

О Палестине

Долгие дружественные связи Государства Палестина и Беларуси базируются на прочном фундаменте партнерства и конструктивного взаимодействия в различных сферах, обратил внимание Президент.

"Мы заинтересованы в продолжении активного плодотворного диалога, налаживании практического сотрудничества", - сказал белорусский лидер.

О Кубе

"В Беларуси рады тому, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна для нас - добрые, надежные друзья и перспективные партнеры, - подчеркнул глава государства. - Мы дорожим особыми отношениями с Кубой, которая традиционно является близким союзником и надежным плацдармом для расширения сотрудничества с другими государствами Латинского региона".

Александр Лукашенко считает важным и далее поддерживать активный политический диалог между странами, интенсифицировать торгово-экономические связи по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес. "Закрытых тем нет", - обратил внимание он.

О Бразилии

Одним из наиболее значимых для Беларуси партнеров в Латинской Америке Президент назвал Бразилию. "Мы успешно взаимодействуем по разным направлениям. Я убежден, наши страны не остановятся на достигнутых результатах и продолжат последовательное расширение всего спектра двусторонних контактов, в том числе в горнорудной отрасли, металлургии, нефтехимии и других областях", - сказал белорусский лидер.

Об Аргентине

"Рассчитываю, что с Аргентиной мы сможем не только сохранить дружественные и доверительные отношения, но и существенно нарастить взаимную торговлю, выйти на более сложные кооперационные связи в промышленности, других сферах", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Беларусь и Аргентина имеют успешный опыт сотрудничества, в частности, в сельском хозяйстве, и этот опыт следует расширять на новые сферы.

О Мьянме

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь рассматривает диалог с Мьянмой в качестве важного направления своей внешней политики в Юго-Восточной Азии. "Заинтересованы не только в расширении номенклатуры экспорта отечественной продукций на рынок Мьянмы, но и в укреплении двусторонних кооперационных связей в сферах сельского хозяйства, науки, промышленности, образования", - отметил Президент.

О Судане

"Республика Судан - один из наших давних и проверенных друзей в Африке. Белорусские компании имеют большой опыт взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной, - сказал глава государства. - Нам необходимо продолжить активное освоение значительного двустороннего потенциала в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, образования и здравоохранения".

Президент отметил, что бывал в Судане и на переговорах с руководством этой страны были достигнуты соответствующие договоренности. "Сегодня надо идти вперед", - заметил белорусский лидер. Он пожелал дружественной Республике Судан мира, стабильности и консолидации общества для успешного проведения необходимых преобразований.

О Бенине

Глава государства заявил о заинтересованности в развитии всего спектра двусторонних отношений с Республикой Бенин, прежде всего в сферах сельского хозяйства и промышленности.

"Беларусь имеет богатый опыт в развитии аграрных технологий, производстве машин и оборудования, переработке продукции. Готовы помочь в создании промышленных и сельскохозяйственных предприятий, подготовке специалистов для различных отраслей экономики", - отметил глава государства.

О Боснии и Герцеговине

За 30 лет дипломатических отношений Беларусь и Босния и Герцеговина прошли значительный путь успешного двустороннего сотрудничества, констатировал Президент. По его словам, в последнее время взаимная торговля демонстрирует рост, а многие белорусские товары стали достаточно узнаваемыми на рынке этой страны. "Тенденция позитивная, но темпы нужно наращивать, тем более что политическая поддержка с обеих сторон имеется", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О Швейцарии

По мнению главы государства, общими для Беларуси и Швейцарии являются стремление сделать мир безопаснее и приверженность международному праву. "Мы неизменно заинтересованы в развитии двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, открытого и конструктивного диалога, - заявил Президент. - Очевидно, что именно такой диалог, а не санкции и упреки, позволяет найти решение самых трудных вопросов и двигаться вперед, притом при любых обстоятельствах".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ожидает от нейтральной Швейцарии подлинно взвешенной и рассудительной позиции, ценных идей и инициатив на благо двустороннего сотрудничества: "Мы к этому готовы".

О Мальтийском ордене

Глава государства выразил признательность Мальтийскому ордену за многолетнее взаимодействие по минимизации для Беларуси последствий аварии на АЭС в украинском Чернобыле: "Благодарны за поставки медицинского оборудования, организацию повышения квалификации белорусских медиков, помощь нашим инвалидам и детям-сиротам".

Президент также отметил активное взаимодействие с Мальтийским орденом и по тематике борьбы с торговлей людьми. "Убежден, что такое сотрудничество нужно сохранить и приумножить. С радостью откликнемся на новые инициативы и предложения", - сказал белорусский лидер.