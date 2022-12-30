Лукашенко присудил спецпремию "Белорусский спортивный Олимп" 2022 года

Глава государства Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 454 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2022 года. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

За активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности, специальная премия присуждена Антону Смольскому, Анастасии Прокопенко и Виктору Байкову.

Капитан национальной команды по биатлону, мастер спорта международного класса Антон Смольский - серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года, призер этапов Кубка мира, победитель и призер этапов Кубка Содружества сезона 2021/2022, чемпион Европы по летнему биатлону.

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Анастасия Прокопенко - многократная чемпионка мира и Европы по современному пятиборью. Она принимала участие в четырех Олимпиадах, является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года.