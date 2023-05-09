Лукашенко присутствует на Параде Победы на Красной площади в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствует на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, сообщает БЕЛТА.

Парад принимает Президент России Владимир Путин. Вместе с ним на трибунах лидеры других стран СНГ. В прямой трансляции мероприятия показали, как главы государств вместе прибыли на Красную площадь. До этого Президент России лично приветствовал каждого.

Планируется, что по завершении парада лидеры стран возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву вечером 8 мая накануне Дня Победы.