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Лукашенко присутствует на Параде Победы на Красной площади в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствует на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, сообщает БЕЛТА.
Парад принимает Президент России Владимир Путин. Вместе с ним на трибунах лидеры других стран СНГ. В прямой трансляции мероприятия показали, как главы государств вместе прибыли на Красную площадь. До этого Президент России лично приветствовал каждого.
Планируется, что по завершении парада лидеры стран возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву вечером 8 мая накануне Дня Победы.
Как сообщалось БЕЛТА, почетными гостями парада Победы в Москве также стали белорусские курсанты - победители конкурса "Курсант года - 2022".
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