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Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал указы о присвоении специального и воинских званий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Андрею Паршину.

Полковникам Владимиру Белому, Сергею Лагодюку и Валерию Ревенко присвоены очередные воинские звания генерал-майора.

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