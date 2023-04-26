Лукашенко: Приятно отметить, что у истоков израильской государственности стояли известные выходцы с белорусской земли

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Ицхака Герцога с 75-летием независимости этого государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С момента провозглашения Декларации Независимости в 1948 году ваша прекрасная страна прошла выдающийся путь своего развития и стала цветущим садом Ближнего Востока, торгово-экономическим центром и мировым научно-технологическим хабом, - говорится в поздравлении. - Мне особенно приятно отметить, что у истоков израильской государственности стояли известные выходцы с белорусской земли - Хаим Вейцман, Менахем Бегин, Залман Шазар, Ицхак Шамир, Шимон Перес. Будучи одним из членов - основателей Организации Объединенных Наций, Беларусь поддержала резолюцию Генассамблеи, которая сделала возможным создание независимого еврейского государства".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси и сегодня высоко ценят добрый и открытый характер сотрудничества с Израилем, основанного на многовековой истории добрососедства и взаимовыручки народов двух стран.

"Мы заинтересованы в расширении совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, высоких технологий, медицины и фармацевтики, науки и туризма, - обратил внимание белорусский лидер. - Уверен, что дальнейшее укрепление двусторонних связей соответствует общим интересам наших стран, поэтому сегодня необходимо возобновить регулярное авиасообщение между Беларусью и Израилем, являющееся важным фактором повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, сохранения межличностных контактов и культурных обменов".