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Лукашенко: Приятно отметить, что у истоков израильской государственности стояли известные выходцы с белорусской земли
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Ицхака Герцога с 75-летием независимости этого государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С момента провозглашения Декларации Независимости в 1948 году ваша прекрасная страна прошла выдающийся путь своего развития и стала цветущим садом Ближнего Востока, торгово-экономическим центром и мировым научно-технологическим хабом, - говорится в поздравлении. - Мне особенно приятно отметить, что у истоков израильской государственности стояли известные выходцы с белорусской земли - Хаим Вейцман, Менахем Бегин, Залман Шазар, Ицхак Шамир, Шимон Перес. Будучи одним из членов - основателей Организации Объединенных Наций, Беларусь поддержала резолюцию Генассамблеи, которая сделала возможным создание независимого еврейского государства".
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси и сегодня высоко ценят добрый и открытый характер сотрудничества с Израилем, основанного на многовековой истории добрососедства и взаимовыручки народов двух стран.
"Мы заинтересованы в расширении совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, высоких технологий, медицины и фармацевтики, науки и туризма, - обратил внимание белорусский лидер. - Уверен, что дальнейшее укрепление двусторонних связей соответствует общим интересам наших стран, поэтому сегодня необходимо возобновить регулярное авиасообщение между Беларусью и Израилем, являющееся важным фактором повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, сохранения межличностных контактов и культурных обменов".
Президент Беларуси пожелал Президенту Израиля крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной работе, а гражданам этой страны - мира, процветания и благополучия.
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