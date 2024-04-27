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Лукашенко призвал народ Нидерландов писать современную историю Европы вместе с белорусами и обеспечить потомкам безопасное будущее
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Королевства Нидерландов с национальным праздником - Днем Короля. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службебелорусского лидера.
"Белорусам и нидерландцам не достались богатые природные ресурсы и благоприятные климатические условия, но мы смогли обеспечить стабильное развитие своих государств благодаря исключительному трудолюбию и изобретательности, а также открытости для контактов и взаимодействия. В сегодняшних непростых условиях мы должны более внимательно слушать и понимать друг друга, уважать интересы сторон и стремиться к мирному сосуществованию",
- говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь нацелена на сохранение дружественных отношений, укрепление сотрудничества в отраслях культуры, образования, туризма, спорта и особенно в сфере экономики, где страны имеют существенные достижения.
"Приглашаем вас писать современную историю Европы вместе с нами, через сотрудничество обеспечить потомкам безопасное будущее и перспективы для нормального развития",
- отметил Президент.
Глава государства пожелал всем жителям Королевства Нидерландов мира, благополучия и процветания.
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