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Лукашенко призывает белорусские СМИ пропагандировать исключительно правду

Лукашенко призывает белорусские СМИ пропагандировать исключительно правду

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на то, что отечественные СМИ будут пропагандировать исключительно правду. Об этом он сказал, заслушивая доклад об актуальных вопросах информационной политики, сообщает БЕЛТА.

"Я призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду", - подчеркнул глава государства.

"У нас хватает тем, выгодных для нас. Но они очень выгодны для нас - показать их (надо. - Прим. ред.), как они есть", - заявил белорусский лидер.

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