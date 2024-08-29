Лукашенко призывает белорусские СМИ пропагандировать исключительно правду

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на то, что отечественные СМИ будут пропагандировать исключительно правду. Об этом он сказал, заслушивая доклад об актуальных вопросах информационной политики, сообщает БЕЛТА .



"Я призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду", - подчеркнул глава государства.

