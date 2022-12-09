Лукашенко про заявления Меркель о Минских соглашениях: она поступила мелко, мерзко, хочет быть в тренде

Интерес прессы к белорусскому лидеру намеждународных встречах остается неизменно высоким.

Александр Лукашенко от репортеров не закрывается, вопросов на злобу дня не избегает. Один из них касался откровений немецкого экс-канцлера. Оказывается, Минские соглашения Меркель рассматривала как возможность дать Киеву время нарастить силовой и военный ресурс.

Лукашенкоо Минских соглашениях: Весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения



"Должен вам сказать, я Владимиру Владимировичу (Путину. - Прим. TVR.BY) свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно - это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что не все так просто, как сейчас звучит в аналогичных заявлениях Ангелы Меркель и Петра Порошенко: "Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд. - Прим. TVR.BY), которого она за руку водила на моих глазах… Они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились".

С Донбасса должна была начаться война против Росси



Глава государства поделился информацией, что в 2021-2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России. "Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть) - начать войну против России с Донбасса", - заявил белорусский лидер.

По его словам, причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. "Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель, лживых заявлений, что Россия начала войну, - сказал Александр Лукашенко. - Они - Меркель и Порошенко - хотят показать свою значимость. Что украинская армия, смотрите - воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира потому, что "мы обманули тогда в Минске всех, и мир весь обманули, и Россию, и так далее". Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно".

Президент Беларуси уверен, что в случае реализации Минских соглашений Украина была бы целостной и никакой бы войны не было. "Тогда можно было. Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в то время передавал информацию, пожелания и требования от Президента России Владимира Путина тогдашнему руководителю Украины Петру Порошенко и наоборот. "Я как-то говорил, что Путин в последний раз передал Порошенко, что помогут то, что разрушено, восстановить. А разрушения были минимальные. Но они на это не пошли. Они готовились к войне. Но тогда так никто не думал, как сегодня говорят Меркель и Порошенко", - сказал глава государства.

"Если обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, - это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе - Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли: "Ну, ты там, ты же ездила с Олландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо!" Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю: мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского союза. А мы к ней относились серьезно. И Россия к ней относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, как сегодняшние все лидеры Европы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент ответил и на другие вопросы журналистов. Нередко на подобных саммитах предметом обсуждений становились энергоресурсы. Коснулись и в этот раз. Цены и тарифы на Западе в отличие от евразэсовских зашкаливают. Сегодня Европу накрывает энергетический кризис. На этом фоне вопрос о взаимодействии по энергоносителям. Как помним, по газу бывали дискуссии.

Александр Лукашенко напомнил, что он и Президент России договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам. "Обсудить вопросы безопасности, но главное - экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям", - сказал он.

Президент отметил, что газовые и энергетические вопросы поднимались в том числе и на состоявшемся в Бишкеке саммите ЕАЭС. "Мы этот вопрос вторым или третьим в повестке рассматривали", - сказал белорусский лидер. Все стороны высказали свою позицию.

Александр Лукашенко напомнил, что в 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на эти единые энергетические рынки, в том числе по газу. "Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только Россия, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ. Поэтому договорились, что в двустороннем формате. Договорились, поскольку с 2025 года рынок будет работать: давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На узком составе (заседания Высшего Евразийского экономического совета. - Прим. TVR.BY) мы об этом договорились", - рассказал белорусский лидер.

А. Лукашенко: Вопрос не в цене газа, а в равных условиях

"Вы знаете, вопрос ведь не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией (как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее), в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - заявил глава государства.

Он привел пример с тепличным хозяйством, где очень большой удельный вес энергоресурсов в стоимости продукции: "Если вы получаете по 60 или 80 долларов, а мы на границе получаем 120 долларов, к примеру газ, ну какие здесь равные условия. Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене".

"Поэтому главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся", - подчеркнул белорусский лидер.

Журналисты также пытались узнать подробности, обсуждают ли Лукашенко и Путин специальную военную операцию и украинскую тему. И главное - в каком ключе. Речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта в Украине.

Мы всегда говорили о договоре, о прекращении войны, о том, чтобы война эта прекратилась. Об этом мы в целом говорили всегда. Помните и мои высказывания, и его, что Зеленскому просто не дают это сделать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"В этом контексте мы разговаривали. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить…" - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства уверен: если Президент Украины сейчас будет требовать от России уйти с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка, это значит, что переговоров не будет. "Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам", - подчеркнул белорусский лидер.