Лукашенко: Профессия офицера сегодня почетна и уважаема

Залог мира - сильная армия, которая идет в ногу со временем. Высший офицерский состав и выпускники военных вузов сегодня во Дворце Независимости.

Перед встречей с Президентом небольшая экскурсия по символу белорусской государственности. В этих залах строится политическая устойчивость, а в ее основе в том числе и военная мощь.





Три десятилетия в нашей стране последовательно развивается система обороны. Мир меняется, а с ним вооружения и способы ведения военных действий. Современный солдат и офицер должен обладать глубокими знаниями и пониманием происходящего.

"Политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию Вооруженных сил - главного гаранта суверенитета и независимости Беларуси, была и остается неизменной. Должен вам сказать, что эта политика в плане социальной защиты наших военных, вообще силовых структур будет усилена уже с будущего года", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Президент напомнил, что все успехи Беларуси в военном строительстве дались непросто. "25 лет назад о профессии военного шло много кривотолков. Многие из вас в то время еще не носили погоны. Тогда в так называемой либеральной прессе всерьез обсуждали вопрос, зачем нам вообще армия, а празднование Дня Победы и проведение парадов "продвинутые" журналисты называли "победобесием". Но все чуждое нашему народу не приживается и уходит. Профессия офицера сегодня почетна и уважаема. Остаются и сохраняются истинные ценности: вера, долг перед своим народом, служба во благо Отечества", - заявил белорусский лидер.

По его словам, особенно это заметно на примере милиции, служить в которой сегодня хотят многие молодые люди. "Туда сегодня ребята идут как никогда раньше, с большим желанием и достойно несут свою службу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Во многом заслуга нынешнего поколения офицеров - мир в нашей стране. Два года назад Западу не удалось расшатать ситуацию изнутри. А теперь события, которые происходят прямо у наших границ, требуют предельного внимания и концентрации.

"Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в итоге такая целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине. "Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Под видом усиления защиты Европы и разного рода "оборонительных" учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят", - отметил Александр Лукашенко. "В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь, - сказал Александр Лукашенко. - Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на Восток", забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников".

Глава государства констатировал, что западные страны активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают военную логистику, проводят учения, перебрасывают технику и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты.

"Трансформация мира в многополярную модель неизбежно связана с конфликтами. Заокеанский гегемон цепляется за свои бывшие позиции самыми радикальными военными методами. А в большой войне победителя быть не может", - еще раз напомнил Президент. Наша страна знает цену глобальных конфликтов и всегда выступает за мирное решение всех вопросов. Именно от качества работы офицерской элиты в нынешнее непростое время зависит спокойная жизнь белорусов и стабильность в обществе.





Президент вручил благодарности и присвоил воинские звания

Сегодня Президент вручил выпускникам военных вузов и высшему офицерскому составу благодарности, а также им присвоены очередные воинские звания. В продолжение церемонии чествования глава государства еще пообщался с военными. Говорили, разумеется, о безопасности.

Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть, даже отчасти интуитивно я понял это еще в феврале и приказал министру обороны, начальнику Генерального штаба разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе. Мы тоже там не спали, но закрыли западную границу. И, как видите, спустя несколько месяцев эта стратегия подтверждается. Мы делаем соответствующие выводы из этого конфликта в Украине. Потому что война сегодня там, не дай бог, это наша война в Беларуси. Именно так нам придется защищать наше Отечество, если там безумцы возьмут верх. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь