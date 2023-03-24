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Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в системе Следственного комитета

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в системе Следственного комитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в системе Следственного комитета. Соответствующие указы глава государства подписал 24 марта, пишет БЕЛТА.

Евгений Архиреев назначен начальником управления Следственного комитета по Минску. Должность начальника управления по Могилевской области займет Владимир Шишко.

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