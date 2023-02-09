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Лукашенко произвел кадровые назначения в военном блоке
Александр Лукашенко назначил полковника Вадима Романива начальником связи Вооруженных Сил - начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.
На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.
Глава государства также освободил генерал-майора Игоря Короля от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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