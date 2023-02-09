Лукашенко произвел кадровые назначения в военном блоке

На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.

Глава государства также освободил генерал-майора Игоря Короля от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.