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Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах
Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах. Соответствующие указы глава государства подписал 28 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
Генерал-майор Владимир Куприянюк назначен начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника Генерального штаба ВС. Генерал-майор Руслан Косыгин, занимавший эту должность до настоящего времени, уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Вместо Владимира Куприянюка начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования ВС назначен полковник Александр Лавренов.
Кадровые изменения произошли и в руководстве главной военной инспекции ВС. Ее начальником назначен генерал-майор Андрей Горбатенко, до настоящего времени руководивший Минским суворовским военным училищем. Генерал-майор Иван Богуславский, ранее занимавший пост начальника инспекции, уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
На должность начальника Минского суворовского военного училища вместо Андрея Горбатенко назначен полковник Дмитрий Кучук.
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