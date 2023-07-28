Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах. Соответствующие указы глава государства подписал 28 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

Генерал-майор Владимир Куприянюк назначен начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника Генерального штаба ВС. Генерал-майор Руслан Косыгин, занимавший эту должность до настоящего времени, уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Вместо Владимира Куприянюка начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования ВС назначен полковник Александр Лавренов.

Кадровые изменения произошли и в руководстве главной военной инспекции ВС. Ее начальником назначен генерал-майор Андрей Горбатенко, до настоящего времени руководивший Минским суворовским военным училищем. Генерал-майор Иван Богуславский, ранее занимавший пост начальника инспекции, уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.