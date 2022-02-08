Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась, - заявил глава государства. - Грипп у Кочановой и Кухарева (уполномоченный представитель главы государства в городе Минске, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим. БелТА), хлещет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее".

"Нет, мы туда (речь о появившихся фейках. - Прим. БелТА) вот военных пошлем воевать… Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос", - резюмировал Александр Лукашенко.

Накануне ТАСС сообщил, что правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Беларуси в Сирии. "Одобрить представленный Минобороны РФ, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом, Следственным комитетом и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 3 февраля 2022 года.

Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.