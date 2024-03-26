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Лукашенко прокомментировал заявления о якобы планах России и Беларуси напасть на Запад
Белорусам чужого не надо, но и своего не отдадут. Президент сегодня в Гродненской области посетил один из участков, привлекаемых к комплексной проверке боевой готовности. В ходе мероприятия личный состав соединений и воинских частей выдвигается в назначенные районы, где пройдет ряд учений и тренировок (в том числе с боевой стрельбой).
Также идет работа по усилению участка границы, патрулированию, авиационной разведке местности при помощи беспилотников. Как доложили Президенту, обстановка на северо-западном операционном направлении остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности. Александр Лукашенко предельно четко обозначил: любая провокация должна пресекаться военным путем, а нарушение госграницы - без церемоний и на поражение.
Президент пообщался с журналистами
С учетом этих факторов в Вооруженных Силах и началась проверка боевой и мобилизационной готовности. Подробнее о том, что происходит, Президент говорил с журналистами. В частности, прокомментировал заявление о якобы планах России и Беларуси напасть на Запад.
"Дурь полная. Мы сегодня приехали открыто, мы им показываем, что не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны, - заверил глава государства. - Нам не надо нападать. Я однажды уже где-то сказал: нам дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди".
Спрашивали главу государства и о другом: теракте в Подмосковье, полете белорусского космонавта, важных темах предстоящего Всебелорусского народного собрания.
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