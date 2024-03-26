Лукашенко прокомментировал заявления о якобы планах России и Беларуси напасть на Запад

Белорусам чужого не надо, но и своего не отдадут. Президент сегодня в Гродненской области посетил один из участков, привлекаемых к комплексной проверке боевой готовности. В ходе мероприятия личный состав соединений и воинских частей выдвигается в назначенные районы, где пройдет ряд учений и тренировок (в том числе с боевой стрельбой). Также идет работа по усилению участка границы, патрулированию, авиационной разведке местности при помощи беспилотников. Как доложили Президенту, обстановка на северо-западном операционном направлении остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности. Александр Лукашенко предельно четко обозначил: любая провокация должна пресекаться военным путем, а нарушение госграницы - без церемоний и на поражение.

"Дурь полная. Мы сегодня приехали открыто, мы им показываем, что не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны, - заверил глава государства. - Нам не надо нападать. Я однажды уже где-то сказал: нам дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди".