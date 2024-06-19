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Лукашенко просит профсоюзы активно подключиться к уборочной кампании на селе и взять на контроль выплату зарплаты
Президент Беларуси Александр Лукашенко просит профсоюзы активно подключиться к предстоящей уборочной кампании на селе. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько, сообщает БЕЛТА.
"Уборочная кампания практически началась. Я сегодня слушал
доклад
губернатора Брестской области. Выборочно он уже начал убирать озимый ячмень. Всегда профсоюзы подключались к этому процессу, оказывали соответствующую помощь и поддержку. Я бы попросил вас, чтобы это была прежде всего помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Контролеров у нас хватает",
- сказал глава государства.
В этом плане Александр Лукашенко вспомнил свою прежнюю работу в аграрной сфере:
"Профсоюзы, особенно в сельском хозяйстве, всегда были у меня правой рукой. И мы вместе организовывали и питание, и обслуживание (техники. - Прим. БЕЛТА) в период уборочной кампании".
Президент также поручил не упускать из виду контроль за выплатой заработной платы, чтобы у трудящихся не было поводов для жалоб.
В беседе с журналистами Юрий Сенько отметил, что профсоюзные работники постоянно присутствуют и работают на сельскохозяйственных площадках. Этому направлению во время уборочной страды уделяется большое внимание. Ведется профилактика производственного травматизма, контролируется наличие средств индивидуальной защиты. "К сожалению, буквально недавно имел место факт гибели одного из работников предприятий именно по причине некачественных средств индивидуальной защиты. Здесь мы должны все сделать очень четкие и жесткие выводы в отношении продолжения работы, контроля за этой ситуацией. Технические, правовые инспектора профсоюзов будут постоянно контролировать этот вопрос", - сказал председатель ФПБ.
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