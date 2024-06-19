Лукашенко просит профсоюзы активно подключиться к уборочной кампании на селе и взять на контроль выплату зарплаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко просит профсоюзы активно подключиться к предстоящей уборочной кампании на селе. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько, сообщает БЕЛТА.

"Уборочная кампания практически началась. Я сегодня слушал

доклад

губернатора Брестской области. Выборочно он уже начал убирать озимый ячмень. Всегда профсоюзы подключались к этому процессу, оказывали соответствующую помощь и поддержку. Я бы попросил вас, чтобы это была прежде всего помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Контролеров у нас хватает",

- сказал глава государства.

В этом плане Александр Лукашенко вспомнил свою прежнюю работу в аграрной сфере:

"Профсоюзы, особенно в сельском хозяйстве, всегда были у меня правой рукой. И мы вместе организовывали и питание, и обслуживание (техники. - Прим. БЕЛТА) в период уборочной кампании".

Президент также поручил не упускать из виду контроль за выплатой заработной платы, чтобы у трудящихся не было поводов для жалоб.