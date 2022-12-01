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Лукашенко проведет плановое совещание. На повестке дня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси

Лукашенко проведет плановое совещание. На повестке дня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 1 декабря плановое совещание с силовым блоком страны, сообщает БелТА.

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", на повестке дня - вопросы обороны и военно-политической обстановки вокруг Беларуси.

"Обсудят и дальнейшее реагирование на нее. Оценят, что уже сделано для защиты государства. И решат, нужны ли дополнительные меры", - пишет "Пул Первого"

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