Лукашенко проведет плановое совещание. На повестке дня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", на повестке дня - вопросы обороны и военно-политической обстановки вокруг Беларуси.

"Обсудят и дальнейшее реагирование на нее. Оценят, что уже сделано для защиты государства. И решат, нужны ли дополнительные меры", - пишет "Пул Первого"