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Лукашенко проведет совещание по вопросам организации работы Палаты представителей
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщает БЕЛТА.
На мероприятие приглашены председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, замглавы Администрации Ольга Чуприс, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, председатель ЦИК Игорь Карпенко и начальник Секретариата Палаты представителей Андрей Наумович.
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