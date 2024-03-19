Лукашенко проведет встречу с космонавтами Новицким и Василевской

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта проведет встречу по видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции Олегом Новицким и Мариной Василевской, пишет БЕЛТА.



Белоруска Марина Василевская является участницей космического полета к МКС. Она входит в состав основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции вместе с космонавтом "Роскосмоса", уроженцем Беларуси, командиром экипажа Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон.



Запуск корабля"Союз МС-25" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 21 марта в 16 часов 21 минуту по московскому времени. Стыковка с МКС ожидается через 3 часа после начала старта.



Во время полета будет выполнена научная программа белорусского космонавта, разработанная Национальной академией наук совместно с "Роскосмосом" и Российской академией наук, которая включает 7 целевых работ - 5 научно-исследовательских и 2 образовательных. Научные исследования будут проведены в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли с использованием фото- и видеоспектральной аппаратуры белорусского производства, находящейся на МКС. Будут исследованы также лактоферрин и пробиотики, произведенные научными организациями НАН, для их последующего возможного использования в создании продуктов питания для космонавтов.