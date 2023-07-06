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Лукашенко проведет встречу с представителями зарубежных и белорусских СМИ

Лукашенко проведет встречу с представителями зарубежных и белорусских СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июля проведет встречу с представителями зарубежных и белорусских средств массовой информации, пишет БЕЛТА.

На встречу с главой белорусского государства приглашены журналисты, представляющие СМИ из разных стран и регионов мира. Это в первую очередь те медиа, которые в последнее время наиболее активно направляли заявки на интервью с Президентом Беларуси.

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