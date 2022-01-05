Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Токаевым

Очередной объект цветных революций на карте СНГ. За событиями, которые в эти дни разворачиваются в Казахстане, с беспокойством и особым вниманием следит вся Беларусь, ведь те же технологии были испытаны и на нас в августе 2020-го года. И это наглядный пример того, что могло бы произойти, если бы власть не устояла.

Агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы, где крушат имущество и оборудование. Всего в результате атак экстремистов и радикалов- пострадало не менее 500 граждан, среди которых 130 женщин и стариков. Сожжены сотни автомобилей, в том числе скорые и пожарные машины. Некоторые госучреждения разгромлены, горели мэрия, прокуратура и резиденция президента. В Алматы неизвестные разгромили также редакции основных СМИ. Захвачен аэропорт города. Есть жертвы среди правоохранителей. Мародеры грабят магазины и банкоматы. Граждане начали панически снимать наличные в банках. В Актау участники беспорядков взяли в заложники военных. В места массового скопления людей подвозят КАМазами булыжники, которые используются для атак на полицию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.