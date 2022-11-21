Лукашенко провел телефонный разговор с Токаевым и поздравил его с победой на выборах Президента Казахстана

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства поздравил своего казахстанского коллегу с победой на президентских выборах. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества на будущее.

Президент Казахстана с благодарностью принял поздравление. Он отдельно поблагодарил за конструктивную, открытую и честную работу белорусских наблюдателей, оценку состоявшихся выборов.

В официальной поздравительной телеграмме от Президента Беларуси подчеркивается, что переизбрание Касым-Жомарта Токаева стало наглядным подтверждением всенародной поддержки стратегического курса на проведение эффективных реформ, направленных на модернизацию страны, укрепление ее международного авторитета.

"Высоко ценю сложившиеся между нами доверительные отношения, позволяющие открыто обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Хочу заверить Вас в том, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана, настроенным на твердую поддержку в нынешней непростой ситуации", говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил готовность принять Президента Казахстана в Беларуси с официальным визитом, который позволит объективно оценить состояние двустороннего взаимодействия, а также ускорить реализацию ранее достигнутых договоренностей.



