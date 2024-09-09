9 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама.

Во время беседы Президент отметил, что мы живем в эпоху формирования многополярного мира. И в это время перемен вопросы безопасности выходят на первый план. Визит в Беларусь будет способствовать укреплению отношений в этой сфере.

"Между Вьетнамом и Беларусью установились очень теплые, дружеские отношения. И наша дружба с вьетнамским народом основана на тех героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. Наши соотечественники много работали во Вьетнаме, помогали и в войне, и после - восстанавливать народное хозяйство. Мы до сих пор придерживаемся такой же позиции", - заявил Президент.

Летом 2024 года Президент Вьетнама То Лам был избран генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама. Александр Лукашенко передал вьетнамскому лидеру самые теплые поздравления и приглашение посетить Беларусь в любое удобное для него время.

Глава государства отметил, что Беларусь привержена развитию сотрудничества с Вьетнамом. "Все зависит от вьетнамской стороны. Мы будем настолько активны в наших отношениях, насколько это может себе позволить вьетнамское руководство", - подчеркнул Президент.

Я хотел бы подтвердить, что нынешний визит делегации Министерства общественной безопасности Вьетнама в Беларуси будет способствовать углублению дружественных отношений не только между двумя странами, но также между их силовыми структурами. Этот визит очень значимый, думаю, что он станет хорошим стимулом для развития отношений между ведомствами Беларуси и Вьетнама. Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности Вьетнама