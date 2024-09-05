Лукашенко провел встречу с послом КНР. О чем шла речь?

Усиление региональных связей между Беларусью и Китаем, поддержка на международных площадках, общие проекты - о развитии двусторонних отношений говорили сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с послом КНР.

Се Сяоюн завершает дипломатическую миссию в нашей стране. Она была успешной. Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Минск и Пекин едины во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройство.

"Прежде всего хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали для нашей страны. Вы делали все для того, чтобы укрепить наши отношения с Китаем, хотя они и так были на очень высоком уровне, - сказал глава государства. - Вы очень серьезно поработали вместе с нами, и мы подписали декларацию о всепогодном всестороннем стратегическом партнерстве Беларуси и Китайской Народной Республики. Это очень высокий, наверное, самый высокий, уровень отношений между государствами, с которыми Китайская Народная Республика имеет отношения".

Что касается фундамента отношений, Александр Лукашенко отметил, что торговый оборот между Беларусью и Китаем составляет порядка 8 млрд долларов. Таким образом Китай для Беларуси в торговле является вторым партнером после России.

Развитие белорусско-китайских отношений

Развитие белорусско-китайских отношений идет под личным контролем лидеров. Александра Лукашенко и Си Цзиньпина связывает давняя дружба. Намерение продвигать сотрудничество руководители государств подтвердили и на прошедшей встрече в Астане, где выработали новые планы по углублению взаимодействия двух стран. Сегодня, считают в Минске, важно поднимать экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического.

Именно об этом шла речь во время прошедшего в конце августа визита премьера Госсвета КНР.

Лукашенко: В Беларуси удовлетворены итогами визита премьера Госсовета КНР

Вместе Беларусь и Китай способны на многое.

Реализованы почти три десятка стратегических промышленных проектов. В активной проработке с китайскими партнерами полтора десятка новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до 3 млрд долларов. Был дан старт Году сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. Началась активная работа по воплощению в жизнь всех договоренностей.

Александр Лукашенко особо отметил, что премьер Государственного совета КНР очень высоко оценил развитие парка "Великий камень", чему белорусская сторона также уделяет первостепенное значение. Постоянно растет количество резидентов парка, что говорит о большом интересе к нему китайских товаропроизводителей и не только.

Президент также поблагодарил китайскую сторону за оказываемую техническую помощь. "Силами Китайской Народной Республики мы заканчиваем строительство двух социальных объектов, которые будут способствовать и укреплению здоровья нашего населения и будут имиджевыми. Это плавательный бассейн и стадион, который, я очень надеюсь, мы в основном закончим в этом году", - сказал он.

"Благодарю вас за ту колоссальную поддержку, которую вы оказали нам при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. За ту поддержку, которую вы оказываете нам по сотрудничеству со странами БРИКС. В ближайшее время в Казани состоится серьезное совещание стран БРИКС и партнеров, на котором мы также будем присутствовать", - сказал глава государства.

"Китай всегда твердо поддерживает Беларусь в защите государственного суверенитета и национального достоинства, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, против необоснованных односторонних санкций в отношении Беларуси", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн.

