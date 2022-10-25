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Лукашенко: Проверенные временем отношения Беларуси с Казахстаном будут и далее развиваться на благо граждан
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики, пишет БелТА.
"Принятие Декларации о суверенитете стало знаковым событием для Казахстана и первым шагом на пути к обретению независимости. Несмотря на непростую историю становления государственности, ее основы, заложенные более трех десятилетий назад, остаются незыблемыми", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что сегодня Казахстан твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства, а содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества.
"Убежден, что построенные на дружбе и доверии, проверенные временем отношения между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан будут и далее развиваться на благо наших граждан. Желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, счастья, поддержки семьи и единомышленников, а братскому казахстанскому народу - стабильности и процветания", - говорится в поздравлении.
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