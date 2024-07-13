Лукашенко проводит совещание по безопасности на южных рубежах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Лунинецком районе проводит совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, сообщает БЕЛТА.

Участники совещания:госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, председатель КГБ Иван Тертель, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко, командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

Как сообщалось, 13 июля Александр Лукашенко в Лунинецком районе Брестской области посещает место дислокации 56-го зенитного ракетного полка. В первую очередь глава государства приехал на командный пункт полка, где ему доложили об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, затем - переезд в штаб полка. Александр Лукашенко осмотрел территорию, ознакомился с инфраструктурой. Заехали также в автомобильный парк полка. Пояснения давал министр обороны.

Штаб полка как раз и стал местом проведения совещания по военной безопасности на южном направлении.

Как сообщалось БЕЛТА, ситуация на южных рубежах - одна из горячих тем последнего времени. На эту тему Александр Лукашенко подробно высказывался 2 июля на торжественном собрании ко Дню Независимости. "Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных чил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем.

"Это очень опасно",

- отметил он.

Президент заявлял, что белорусские пограничники были переведены на усиленную охрану государственной границы. Были также развернуты силы специальных операций. В высокой боевой готовности находились войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны как Беларуси, так и России. На позиции были выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер".

"Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений по заранее определенным целям",

- недвусмысленно предупредил белорусский лидер.

Наряду с этим Александр Лукашенко призвал народ излишне не беспокоиться и вновь, как и неоднократно ранее, попросил каждого спокойно заниматься своим делом.

"Все, о чем я говорю, - это моя забота и людей в погонах. Мы справимся. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет",