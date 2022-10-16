Лукашенко: Путин и руководство России никогда не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине

Никогда Владимир Путин и руководство России не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине.



"О применении ядерного оружия, я уже смотрю, некоторые лидеры ядерных государств начали об этом говорить.Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя! Это конец планеты", - заявил Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.



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