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Лукашенко: Путин и руководство России никогда не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине
Никогда Владимир Путин и руководство России не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине.
"О применении ядерного оружия, я уже смотрю, некоторые лидеры ядерных государств начали об этом говорить.Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя! Это конец планеты", - заявил Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.
Полную версию интервью смотрите здесь.
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