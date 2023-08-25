Лукашенко: Путин не может стоять за происшествием с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина

Президент России Владимир Путин не может стоять за происшествием с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что ответственность за происшествие с самолетом Евгения Пригожина сейчас многие пытаются повесить на Президента России Владимира Путина. Но, по словам главы государства, российский лидер здесь абсолютно ни при чем.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но, чтобы там ни случилось, как бы ни случилось, все равно это свалят на Путина. У нас система власти, что в Беларуси, что в России, такая: случилась какая-то пакость, кто виноват - Лукашенко виноват, зачем долго искать. Точно так и на него. Но я говорю: это грубая, мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что это сделал Путин, кому-то он поручил, власть это сделала".

Глава государства добавил, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина: "Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб".

"Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое сбила ракета? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду расчету конкретному. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - сказал Президент.

"То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься. И потом. Для главы государства такого это безумие. Он не безумец. Я далек от того, чтобы его делать белым и пушистым. У нас работа такая, "гадкая". Я не делаю его белым и пушистым, но знаю, что все будет свалено на него. Так оно и получается. Запад начал орать, подпевать ему начали другие, что "вот, Путин, зловредный и злопамятный". Как бы ни было, что бы ни происходило, время покажет. Пройдет время, мы все узнаем. Это скрыть в современное время невозможно. Но то, что произошло, гнусно. Для меня это неприемлемо. Еще и с той точки зрения: все мы мужики, война есть война, но в чем виноваты трое пилотов, стюардесса? Там же половина людей, которая вообще к этому "маршу справедливости" не имела отношения. Поэтому я этого не понимаю и не приемлю. Это недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в покушении на Евгения Пригожина для российских властей не было никакого смысла: ситуация с ЧВК "Вагнер" устаканилась, стороны пришли к договоренностям и согласовали дальнейшие шаги.