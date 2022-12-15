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Лукашенко раскритиковал спортивную сферу за отсутствие результатов
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, курирующих развитие спортивной отрасли, за отсутствие результатов, сообщает БелТА.
На доклад об отдельных вопросах развития спорта были приглашены министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, вице-премьер Игорь Петришенко и президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
О том, чего еще "не хватает" для развития спорта
"Здесь люди, от которых зависит развитие в стране нашего спорта. Хотя я иногда задаюсь вопросом: а что здесь развивать, у нас чего не хватает для того, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? В ходе этого совещания я хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений, можно сказать", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия, чтобы с детского возраста увидеть и отобрать перспективных спортсменов, определить способности ребенка. "Пожалуйста - художественная, спортивная гимнастика, легкая атлетика… Пожалуйста, определитесь. Тренеры увидели, взяли на заметку кого-то, идет развитие. Еще что нужно? Надо заплатить за хорошие, высокие результаты. Пожалуйста, сколько? Но сначала дайте эти результаты", - подчеркнул глава государства
Об уровне отечественного футбола и не только
"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук. - прим. БелТА), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? - с иронией и упреком заметил глава государства. - Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, - мне просто страшно становится".
"Состояние этого вида спорта (футбола. - прим. БелТА), как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас (речь о министре спорта и туризма Сергее Ковальчуке. - прим. БелТА), я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет (а если год за два - знаешь сколько), и где эти результаты?" - поставил вопрос белорусский лидер.
Президент обратил внимание на результаты, которые показывает футбольная команда "Динамо-Минск". "Какие медали взяло в этом году (в чемпионате Беларуси. - прим. БелТА)? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил - займитесь, и я вам дал деньги", - заметил глава государства.
О допуске белорусских атлетов к Олимпиаде
Александр Лукашенко также поинтересовался, будут ли допущены белорусские спортсмены вместе с российскими к участию в будущих Олимпийских играх. Ему доложили, что на этот счет пока нет окончательного решения. "Так вы же пишете во всех СМИ, что все - без флага, без гимна, но выступают…" - заметил Президент.
"Это тоже ваш вопрос. Поэтому надо готовиться", - подчеркнул глава государства.
О спортивном духе и санкциях
Возвращаясь к теме санкций, которым подвергается отечественная сфера спорта, Александр Лукашенко подчеркнул, что если давят, то нужно стремиться показывать еще большие результаты: "А вы говорите мне про санкции. Если тебя давят (я в спорте так это понимаю), то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так?"
"Вот Национальный стадион (футбольный. - прим. БелТА). Скоро он появится. Кто там будет играть?" - привел пример глава государства.
О том, что не вырвешь из сердца у настоящего спортсмена
"То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), - это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен, - подчеркнул белорусский лидер. - Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя - для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги".
О зарплатах атлетов
Александр Лукашенко потребовал дать ответы на этот комплекс вопросов, поскольку они связаны с другой темой доклада - проектом указа "О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов". "Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам (вам-то есть за что), и мне голову снимут. Они спросят: "Ты за что им деньги платишь?!" Они же (спортсмены. - прим. БелТА) пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках каких-то других (видах спорта. - прим. БелТА) - конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят - они хромают там. Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить", - сказал Президент.
Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему представили правительственную концепцию материального стимулирования спортсменов за достижения соответствующих результатов.
"Если вы говорите о том, что надо спортсменов поддерживать, я согласен. Но только тех, кто показывает мирового уровня результаты. Что за проблема - сравнить бег на стометровке с лучшим результатом на очередном чемпионате мира, допустим, и тем, что ты показываешь? Это должно быть критерием - высокий мировой уровень, высокий результат на уровне первого, второго, третьего места - соответствующие льготы, дотации и прочее", - сказал Президент.
О предстоящих Играх СНГ, которые станут серьезнейшим критерием
Президент напомнил, что в 2023 году предстоят вторые Игры стран СНГ. "Рубеж. Для вас - серьезнейший критерий, - предупредил белорусский лидер. - Ну если после вот этой перестановки кадров в начале года, если вы удержитесь на этой должности, то дальше уже некуда. Если вы еще провалите и вторые Игры, я вам скажу откровенно, тогда вам делать в спорте нечего".
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