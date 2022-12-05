Лукашенко: Расширение диалога Беларуси и Таиланда соответствует интересам народов двух стран

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и всех таиландцев с Национальным днем. Об этом сообщает БелТА.

"Ваша страна продолжает успешное социально-экономическое развитие, преодолевая негативные последствия пандемии. Бангкок уверенно идет независимым внешнеполитическим курсом, подтверждая свой статус одного из лидеров Юго-Восточной Азии", - говорится в поздравлении.



Расширение основанного на принципах дружбы и уважения белорусско-таиландского диалога, наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества полностью соответствуют интересам народов двух стран, уверен Александр Лукашенко.



Глава государства пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям этой страны - мира и благополучия.

