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Лукашенко: Расширение диалога Беларуси и Таиланда соответствует интересам народов двух стран
Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и всех таиландцев с Национальным днем. Об этом сообщает БелТА.
"Ваша страна продолжает успешное социально-экономическое развитие, преодолевая негативные последствия пандемии. Бангкок уверенно идет независимым внешнеполитическим курсом, подтверждая свой статус одного из лидеров Юго-Восточной Азии", - говорится в поздравлении.
Расширение основанного на принципах дружбы и уважения белорусско-таиландского диалога, наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества полностью соответствуют интересам народов двух стран, уверен Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям этой страны - мира и благополучия.
Фото: БЕЛТА
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