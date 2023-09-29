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Лукашенко рассказал, как будет выглядеть деревня будущего
О том, как будет выглядеть деревня будущего, рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.
"Когда-то в советские времена была хорошая практика - адреса передового опыта. Приходит молодежь, она хотела бы видеть, где лучше", - напомнил глава государства, посещая агрогородок Вишов Белыничского района.
Президент отметил, что благоустройство агрогородков неслучайно стало темой его рабочей поездки - "практического занятия", как он сказал. В Беларуси их почти полторы тысячи.
"Что греха таить, население сельское в будущем будет жить в агрогородках, процентов на 80-85. Остальное население будет в крупных деревнях", - сказал Александр Лукашенко.
Возможно, свое развитие получат и некоторые неперспективные деревни, но только если будет интерес со стороны частных лиц.
"Но главное - это агрогородки, - подчеркнул глава государства. - Вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего. Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские, диссертации - стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать. Тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают, как было, как есть и как будет, т.е. целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики".
Александр Лукашенко также коснулся хода сельхозработ в области. Прилетая в регион, Президент всегда делится увиденным с губернаторами. "Не могу сказать, что не работаешь. Работы идут. Но боюсь, что ты опаздываешь. Просто расслабила нас погода, а она на следующей неделе начнет ухудшаться. Надо ускоряться. Как минимум в два раза", - потребовал глава государства.
При этом он обратил внимание на то, что сейчас наиважнейшие вопросы при работе на земле - уборка кукурузы и посев озимых. Кроме того, надо приводить в порядок и благоустраивать обводненные земли.
В агрогородке Вишов Александр Лукашенко в первую очередь ознакомился с пилотным проектом по ремонту улично-дорожной сети в перспективных сельских населенных пунктах, в том числе с применением цемента.-
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