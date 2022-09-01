3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя Василя Быкова
Президент Беларуси Лукашенко рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя, Героя Социалистического Труда Василя Быкова. Этот факт глава государства привел во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее!", передает корреспондент БелТА.
"В истории всегда есть место подвигу и личностям", - отметил Александр Лукашенко.
"Меня вчера поразил один интересный факт, - отметил Президент. - В самом начале как прелюдия к сегодняшнему разговору… захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все".
Глава государства показал несколько наград, которые взял с собой: "Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это - знак народного писателя, а это орден Трудового Красного Знамени. Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот эти (награды. - Прим. БелТА) кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за $30", - сказал Президент.
Фото:БелТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов