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Лукашенко рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя Василя Быкова

Лукашенко рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя Василя Быкова

Президент Беларуси Лукашенко рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя, Героя Социалистического Труда Василя Быкова. Этот факт глава государства привел во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее!", передает корреспондент БелТА.

"В истории всегда есть место подвигу и личностям", - отметил Александр Лукашенко.

"Меня вчера поразил один интересный факт, - отметил Президент. - В самом начале как прелюдия к сегодняшнему разговору… захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все".

Глава государства показал несколько наград, которые взял с собой: "Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это - знак народного писателя, а это орден Трудового Красного Знамени. Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот эти (награды. - Прим. БелТА) кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за $30", - сказал Президент.

Фото:БелТА

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