Лукашенко рассказал, как за $30 пытались продать награды народного писателя Василя Быкова

"Меня вчера поразил один интересный факт, - отметил Президент. - В самом начале как прелюдия к сегодняшнему разговору… захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все".

Глава государства показал несколько наград, которые взял с собой: "Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это - знак народного писателя, а это орден Трудового Красного Знамени. Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот эти (награды. - Прим. БелТА) кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за $30", - сказал Президент.

