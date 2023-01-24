Лукашенко рассказал, кому "обратной дороги нет и не будет"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость индивидуального подхода к тем, кто хотел бы вернуться в Беларусь из числа уехавших за рубеж после событий 2020 года. Об этом Президент заявил на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, сообщает БелТА.

"Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Закон мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более что отдельные из тех, кто туда побежали (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет", - заявил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул о "калиновцах" в Украине и формируемых в Литве и Польше хоругвях. "Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Мы четко понимаем и знаем, - сказал Президент. - Их на фронт отправляют: "Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь - поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку". Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет (на злобу - парень воевал за свою землю, оторвало ногу. И вторую чуть не потерял, если бы не наши врачи). Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени".

Глава государства подчеркнут, что предстоит серьезная работа, чтобы во всем разобраться. "Огулом никто ничего не должен делать. Ибо мы потеряем своих сторонников и законно потеряем. Мы это должны учитывать", - акцентировал внимание Президент.