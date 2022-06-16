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Лукашенко рассказал, кто в ближайшем будущем будет диктовать моду для всего мира

Лукашенко рассказал, кто в ближайшем будущем будет диктовать моду для всего мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в ближайшем будущем крупные азиатские страны будут определять мировое развитие. Об этом глава государства заявил на встрече с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа, сообщает БелТА.

"Как историк, я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира", - сказал глава государства.

"Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике. Хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся", - добавил Александр Лукашенко.

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