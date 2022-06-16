Лукашенко рассказал, кто в ближайшем будущем будет диктовать моду для всего мира

"Как историк, я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира", - сказал глава государства.