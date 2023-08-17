Лукашенко рассказал, как на самом деле развивались военные события вокруг Киева в начале СВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал, как на самом деле развивались военные события вокруг Киева в начале российской специальной военной операции в начале 2022 года, сообщает БЕЛТА.

"Вопрос действительно был нескольких дней. Если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы это была у вас война? Война бы уже закончилась", - отметил Александр Лукашенко.

Журналистка обратила внимание, что в Украине принято считать, что Зеленский защитил Киев и что украинская армия отразила вторжение российских войск.

"Слушайте, сказка и не больше того. Но все это создано, наверное, СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм, - отреагировал глава белорусского государства. - Я, опять же, оказался между Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились, как немцы говорят, "хендэ хох". Для того чтобы выжить. И у меня с Путиным был в связи с этим разговор. И Путин мне говорит: "Ты знаешь, это (взять столицу город Киев - прим. БЕЛТА) можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей".

Александр Лукашенко рассказал, что украинские войска выводили на улицы не только танки, но и реактивные системы залпового огня. При этом прятались за детские сады, школы, больницы, другие социальные объекты. "Как, говорит, воевать по-военному с ними. Вот, говорит, проводим точечную операцию. Мы на окраине Киева, мы не можем бить, как они, без разбора. То есть он переживал за то, что придется там воевать так, что на месте школы этой ничего не останется", - поделился подробностями белорусский лидер.

Он отметил, что точно так украинская сторона действовала и в Артемовске (Бахмуте), что подтверждают бойцы ЧВК "Вагнер".

"И вот у меня с Путиным был разговор. Он говорит: "Ну как ты будешь бить в Киеве по ним, если они там спрятаны за школой и детские сады?" Почти дословно я вам передаю разговор. То есть опасения. Другой бы ему сказал: "Слушай, война идет. Если начал войну - воюй". И он правду сказал, когда сказал: "Мы еще и не начинали", - отметил Президент Беларуси.

"Не буду говорить о причинах. Вы, наверное, знаете, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда. И никакой Зеленский там ничего не отражал. Путин потом отвел эти войска. Как же он (Зеленский - прим. БЕЛТА) защитил? Он что, разбил армию российскую там? Нет. Поэтому зря он себе приписывает этот подвиг, которого там не было. Путин отвел эти войска от Киева, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Да он сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе. Он никого и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится".