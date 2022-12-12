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Лукашенко рассказал, о чем он с Путиным жестко договорился
Беларусь и Россия нацелены на развитие собственных компетенций и справятся на фоне ухода от сотрудничества ряда иностранных компаний. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил при рассмотрении кадровых вопросов, сообщаетБелТА.
"Мы с Президентом Путиным жестко договорились. Ушли - уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых "Москвичей", "Жигулей" (ныне Lada). Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить "Волги". Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы "Джили" производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон "Аурус" они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже "Мерседеса", - сказал глава государства.
Что касается грузового автотранспорта, то в Беларуси и России выпускают такие бренды, как МАЗ и КАМАЗ. Также в наличии производства тракторов, машин и механизмов для нужд сельского хозяйства.
"Поэтому если кто-то уходит, пусть уходит. Никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. Не ждите, что тут вам Головченко с Сергеенко (премьер-министр и глава Администрации Президента. - Прим. БtkТА) какие-то указания дадут и поменяют форму собственности. С этого момента это ваша собственность", - подчеркнул глава государства.
Фото: president.gov.by
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