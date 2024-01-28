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Лукашенко рассказал, о чем они говорили с Путиным после мероприятия по вводу в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде

Лукашенко рассказал, о чем они говорили с Путиным после мероприятия по вводу в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время общения и переговоров 28 января серьезно погрузилисьв экономику и вопросы военно-промышленных комплексов. Об этом глава белорусского государства заявил в начале переговоровс российским коллегойв Константиновском дворце, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, эта тематика обсуждалась после совместного участия лидеров стран в мероприятии на тему исследования Антарктики: "В промежуток после Антарктики мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленных комплексов. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться, и какие системы мы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции".

Владимир Путин заявил о планах в ходе беседы подробно проинформировать Александра Лукашенко о том, что происходит в зоне специальной военной операции.

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